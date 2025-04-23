Історія дня. Як промоутер Ломаченко висміяв Трампа

Боб Арум категорично не підтримував політику Дональда Трампа стосовно мігрантів ще з того моменту, коли він вперше балотувався на посаду президента США

93-річного Боба Арума останній раз автор цих рядків бачив в столиці Саудівської Аравії в грудні минулого року. Боб прилетів до Ріяду на матч-реванш Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі у ролі сопромоутера британця. Попри дуже поважний вік, керівник американської компанії Top Rank вів звичну для нього справу – на пресконференції ділився з десятками журналістів своїми думками стосовно матчу-реваншу.

Арум став боксерським промоутером в 1966-му. За його спиною майже 60 років роботи на американському та світовому ринках, 40-річна ворожнеча з головним своїм конкурентом Доном Кінгом, якого він в підсумку переміг, та десятки відомих боксерів, яких Боб промотував. Їх імена вражають: Мохаммед Алі, Джо Фрейзер, Джордж Формен, Оскар де ла Хойя, Ерік Моралес, Флойд Мейвезер, Менні Пакьяо, Мігель Котто та Василь Ломаченко.

9 років тому Боб відзначився своєю твердою політичною позицією в США. В січні 2016 року на знак протесту проти програми кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа Арум пообіцяв зробити іноземним – латиноамериканським андеркард бою Мені Пакьяо – Тімоті Бредлі (івент відбувся 9 квітня 2016 року в Лас-Вегасі). Арум саркастично назвав це "андеркардом Дональда Трампа".

Нагадаємо, що серед передвиборчих лозунгів теперішнього президента США вже тоді було будівництва стіни на кордоні США та Мексики та депортації приблизно 11 мільйонів людей, які проживають у країні нелегально.

"Я хочу, щоб ці люди знали, що є багато американців, які підтримують і не дозволять їх депортувати. І якби Трампа обрали, я б був на вулицях разом із ними, протестуючи проти цього", – сказав тоді 84-літній Арум, який отримав освіту в Гарварді.

На той час значна частина боксерів його промоутерської компанії Top Rank були латиноамериканцями та представниками інших країн, включаючи боксерів з українськими паспортами Ломаченка та Гвоздика.

За три місяці Боб виконав свою обіцянку. В Лас-Вегасі в рамках андеркарда свої бої провели українець Олександр Гвоздик (нокаутував у другому раунді француза Мохаммеді), німець з вірменським корінням Артур Абрахам, литовець Егідіус Каваляускас, Рафаель Васкес з Пуерто-Рико, мексиканці Оскар Вальдес і Гільберто Рамірес, боксери з латиноамериканським корінням Мануел Перес та Хосе Карлос Рамірес.

Виключенням з цього списку був лише американець Девін Хейні, який у травні 2023 року переміг Василя Ломаченка. Трьох представників країни-агрессора, яка 24 лютого 2022 року напала на Україну, ми зараз просто не беремо до уваги.

Девін Хейні та Василь Ломаченко Getty Images

Через декілька місяців Дональд Трамп виграв своїх перші президентські перегони і 20 січня 2017 року вступив на посаду президента США, чим, напевно, дуже засмутив Арума. Зазначимо, що у Боба було специфічне відношення до Трампа ще з 1991 року, коли Дональд, на той час відомий бізнесмен, який рекламував свої казино на вечорах професійного боксу нахабно "обдурив" Арума з його колегою. Фінансові втрати Боба з партнером тоді склали 2,5 мільйони доларів. Але це вже інша історія, про яку ми невдовзі розкажемо детальніше.

Максим Розенко, Чемпіон