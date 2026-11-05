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Top Rank перепідписав контракт із Ломаченком та анонсував повернення українця на ринг

Олександр Булава — 5 листопада 2026, 17:49
Top Rank перепідписав контракт із Ломаченком та анонсував повернення українця на ринг
Василь Ломаченко
Getty Images

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (18-3, 12 КО) перепідписав контракт з Top Rank.

Про це промоушен повідомив в Інстаграм.

Угода розрахована на декілька років. Її деталі не розголошуються. Також вказується про підписання контракту з "Loma Power Promotions" (імовірно власна компанія боксера – прим.).

Вказується, що боксер повернеться на ринг у 2027 році. Суперник наразі невідомий.

Раніше повідомлялося, що наступним суперником українця стане Чарлі Суарес (19-0, 11 КО). Сторони близькі до домовленості щодо очного бою 13 лютого 2027 року.

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Нагадаємо, що у своєму останньому поєдинку навесні 2024-го Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Top Rank Василь Ломаченко

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