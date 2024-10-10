Ломаченко планує завершити кар'єру – інсайдер

Український боксер Василь Ломаченко (18-3, 12 КО), який є чемпіоном світу за версією IBF у легкій вазі, планує завершити кар'єру.

Про це повідомляє інсайдер Майк Коппінджер.

"Я знаю, що Джервонта Девіс вів переговори з Василем Ломаченком. Але перспектива цього бою провалилася, адже українець збирається піти на пенсію. Тепер "Танк" Девіс битиметься з Ламонтом Роучем", – заявив Майк у ефірі ESPN.

36-річний Ломаченко почав професійну кар'єру в 2013 році. До того він виступав на аматорському рівні. За 397 поєдинків він поступився лише одного разу.

Ломаченко – дворазовий Олімпійський чемпіон (Пекін-2008 та Лондон-2012), а також дворазовий чемпіон світу.

Василь у своєму останньому поєдинку технічним нокаутом здолав колишнього абсолютного чемпіона світу з Австралії Джорджа Камбососа.