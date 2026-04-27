Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Top Rank оголосив про багаторічну угоду із Ксандером Заясом

Олександр Булава — 27 квітня 2026, 20:33
Промоутерська компанія Top Rank оголосила про нову угоду із володарем титулів WBO та WBA у першій середній вазі Ксандером Заясом (23‑0, 13 КО).

Про це повідомляє Ring Magazine.

"Мені пощастило продовжувати представляти Пуерто-Рико на найвищому рівні з Top Rank. Дякую за всі ці роки і за надану мені можливість зростати та приносити славу моїй країні та сім'ї.

Тепер настав час продовжувати здобувати перемоги і здобувати чемпіонські титули ще багато років разом із сім'єю Top Rank", – розповів Заяс.

У своєму останньому поєдинку Ксандер здобув перемогу у бою над володарем титулу WBA Абассом Барау роздільним рішенням суддів.

Наступний бій Заяс проведе проти Джарона Енніса, який відбудеться 27 червня у Нью-Йорку.

Top Rank Ксандер Заяс

Ксандер Заяс

Енніс: Я сказав Гірну дістати мені Заяса
Заяс об'єднав титули в першій середній вазі, здолавши Барау
Заяс проведе бій проти Барау
22 перемога у 22 роки: Ксандер Заяс у яскравому поєдинку захистив титул WBO

Останні новини