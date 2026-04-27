Top Rank оголосив про багаторічну угоду із Ксандером Заясом

Промоутерська компанія Top Rank оголосила про нову угоду із володарем титулів WBO та WBA у першій середній вазі Ксандером Заясом (23‑0, 13 КО).

"Мені пощастило продовжувати представляти Пуерто-Рико на найвищому рівні з Top Rank. Дякую за всі ці роки і за надану мені можливість зростати та приносити славу моїй країні та сім'ї.

Тепер настав час продовжувати здобувати перемоги і здобувати чемпіонські титули ще багато років разом із сім'єю Top Rank", – розповів Заяс.