Top Rank оголосив про багаторічну угоду із Ксандером Заясом
Промоутерська компанія Top Rank оголосила про нову угоду із володарем титулів WBO та WBA у першій середній вазі Ксандером Заясом (23‑0, 13 КО).
Про це повідомляє Ring Magazine.
"Мені пощастило продовжувати представляти Пуерто-Рико на найвищому рівні з Top Rank. Дякую за всі ці роки і за надану мені можливість зростати та приносити славу моїй країні та сім'ї.
Тепер настав час продовжувати здобувати перемоги і здобувати чемпіонські титули ще багато років разом із сім'єю Top Rank", – розповів Заяс.
У своєму останньому поєдинку Ксандер здобув перемогу у бою над володарем титулу WBA Абассом Барау роздільним рішенням суддів.
Наступний бій Заяс проведе проти Джарона Енніса, який відбудеться 27 червня у Нью-Йорку.