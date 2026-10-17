Ексчемпіон світу назвав головну проблему Джошуа перед боєм із Ф'юрі

Колишній чемпіон світу у напівсередній вазі Шон Портер (31-4-1, 17 KO) вважає, що Ентоні Джошуа (30-4, 27 KO) втратив попередню стійкість до ударів і це може стати проблемою в поєдинку з Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО).

Про це він розповів у коментарі Ring Magazine.

"Я завжди використовую аналогію з автомобільними ДТП. Навіть у боях, які ти виграєш, все отримуєш дрібні пошкодження, чи не так? Це невеликі подряпини. Згодом їх зафарбовують. Але у надважкій вазі – це великі аварії. Навіть якщо ти не падаєш, все одно отримуєш вм'ятини. Як на машині. Гадаю, чим старше ти стаєш, тим важче загоюватися. І цей список можна продовжувати. Ударостійкість Ей Джея зараз нижча, ніж була коли-небудь", – сказав Портер.

Зазначимо, що Тайсон та Ентоні розділять ринг 11 грудня в Кардіффі. На кону стоятимуть спеціальний пояс "Битва за Британію" та титул WBA Super.

Напередодні прогноз на бій зіркових надважковаговиків зробив Девід Аллен. Британський боксер фаворитом вважає "Циганського короля".

Нагадаємо, що Ф'юрі після цього поєдинку хоче провести трилогію з Усиком. Тайсон заявляв, що протистояння із Джошуа для нього лише бій для розігріву.