Припини ховатися: ексчемпіон запропонував Верховену побитися в андеркарді Ф'юрі – Джошуа

Колишній чемпіон світу зі змішаних єдиноборств у важкій вазі та кікбоксер Алістар Оверім закликав Ріко Верховена (1-1, 1 КО) вийти у ринг в андеркаоді вечора боксу Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) – Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Боєць UFC кинув виклик нідерландцю через Інстаграм.

46-річний спортсмен поширив у сториз публікацію Boxing Media, звернувшись до екссуперника Олександра Усика.

"Припини ховатися. Давай творити історію", – написав Оверім.

Оверім кинув виклик Верховену Скриншот

Їхня очна дуель повинна була відбутися ще у 2021 році. Однак Алістар відмовився від двобою через травму.

Нагадаємо, що у травні 2026-го Верховен ледь не створив сенсацію у протистоянні з Усиком. Олександр здобув дострокову перемогу наприкінці 11-го раунду. Спочатку він відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав забивати в кутку рингу, після чого рефері зафіксував технічний нокаут.

Без урахування цієї 3-хвилинки українець мінімально поступався за записками суддів. Один рефері віддавав йому поразку 94:96, а двоє інших – нічию.

Натомість Оверім у своєму останньому поєдинку, який відбувся у жовтні 2022-го, переміг ексчемпіона K1 Бадра Харі. Пізніше бій визнали таким, що не відбувся, через позитивний допінг-тест в Алістара.

Цікаво, що представник Queensberry Promotions Дев Сахні переконаний, що наступним суперником Усика знову може стати Верховен.