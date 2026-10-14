Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Припини ховатися: ексчемпіон запропонував Верховену побитися в андеркарді Ф'юрі – Джошуа

Софія Кулай — 14 жовтня 2026, 15:10
Припини ховатися: ексчемпіон запропонував Верховену побитися в андеркарді Ф'юрі – Джошуа
Ріко Верховен
Denys Didkivskyi

Колишній чемпіон світу зі змішаних єдиноборств у важкій вазі та кікбоксер Алістар Оверім закликав Ріко Верховена (1-1, 1 КО) вийти у ринг в андеркаоді вечора боксу Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) – Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО).

Боєць UFC кинув виклик нідерландцю через Інстаграм.

46-річний спортсмен поширив у сториз публікацію Boxing Media, звернувшись до екссуперника Олександра Усика.

"Припини ховатися. Давай творити історію", – написав Оверім.

Оверім кинув виклик Верховену
Оверім кинув виклик Верховену
Скриншот

Їхня очна дуель повинна була відбутися ще у 2021 році. Однак Алістар відмовився від двобою через травму.

Нагадаємо, що у травні 2026-го Верховен ледь не створив сенсацію у протистоянні з Усиком. Олександр здобув дострокову перемогу наприкінці 11-го раунду. Спочатку він відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав забивати в кутку рингу, після чого рефері зафіксував технічний нокаут.

Без урахування цієї 3-хвилинки українець мінімально поступався за записками суддів. Один рефері віддавав йому поразку 94:96, а двоє інших – нічию.

Натомість Оверім у своєму останньому поєдинку, який відбувся у жовтні 2022-го, переміг ексчемпіона K1 Бадра Харі. Пізніше бій визнали таким, що не відбувся, через позитивний допінг-тест в Алістара.

Цікаво, що представник Queensberry Promotions Дев Сахні переконаний, що наступним суперником Усика знову може стати Верховен.

Читайте також :
Шість тижнів не міг це передивитися: Верховен – про болючу зупинку бою з Усиком
Ентоні Джошуа Оверім Тайсон Ф'юрі Ріко Верховен

Тайсон Ф'юрі

Цей бій готувався 10 років: менеджер Ф'юрі – про труднощі організації поєдинку з Джошуа
У Тайсона є навички виживання у рингу: Бруно оцінив бій Ф'юрі – Джошуа
Потрібно скорочувати дистанцію: ексчемпіон світу – про майбутню дуель Ф'юрі проти Джошуа
Для мене це цирковий бій: чемпіон світу – про протистояння Джошуа із Ф'юрі
Обидва мають нокаутуючу силу: Льюїс – про бій Джошуа та Ф'юрі

Останні новини