Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Бій завершиться у третьому раунді: Аллен спрогнозував переможця битви Ф'юрі – Джошуа

Софія Кулай — 7 жовтня 2026, 11:56
Бій завершиться у третьому раунді: Аллен спрогнозував переможця битви Ф'юрі – Джошуа
Ф'юрі – Джошуа
Getty Images

Британський боксер надважкої ваги Девід Аллен (27-9-2, 20 КО) переконаний, що британська битва між Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) закінчиться на користь "Циганського короля".

Його цитує TalkSPORT.

"Джошуа вміє бити. Не думаю, що Ф'юрі вийде і почне тікати від нього. Гадаю, він спробує нокаутувати його якомога раніше. Наскільки я розумію, такий у нього план, і це має зіграти на руку Джошуа. Думаю, бій завершиться у третьому раунді. Я ставлю на Ф'юрі, але мене зовсім не здивує, якщо Джошуа сам відправить його в нокаут", – заявив Аллен.

Девід припустив, що Ей Джей втратив здатність тримати удар. На його думку, це він розгубив через тривалі перерви між поєдинками.

Двобій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Протистояння пропустить батько Тайсона. Джон Ф'юрі боїться за здоров'я свого сина, який ризикує отримати фатальні травми.

Раніше Дерек Чісора зробив свій прогноз на британську дуель, а промоутер Едді Гірн висловився про те, чи реальний реванш у цьому протистоянні.

Читайте також :
Легендарний Льюїс розповів, хто більше заслуговує на перемогу у битві Ф'юрі – Джошуа
Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

Ентоні Джошуа

Воррен – про бій Ф'юрі із Джошуа: Це буде визначальний поєдинок у їхніх кар'єрах
Чемпіон світу спрогнозував переможця битви Джошуа – Ф'юрі
Джошуа назвав головний висновок після своєї останньої битви
Неминуче: батько Ф'юрі пропустить бій з Джошуа через страх побачити фатальну травму Тайсона
Поєдинок триватиме довше шести раундів: британський тренер оцінив бій Ф'юрі – Джошуа

Останні новини