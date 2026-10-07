Бій завершиться у третьому раунді: Аллен спрогнозував переможця битви Ф'юрі – Джошуа

Британський боксер надважкої ваги Девід Аллен (27-9-2, 20 КО) переконаний, що британська битва між Тайсоном Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) та Ентоні Джошуа (30-4, 27 КО) закінчиться на користь "Циганського короля".

Його цитує TalkSPORT.

"Джошуа вміє бити. Не думаю, що Ф'юрі вийде і почне тікати від нього. Гадаю, він спробує нокаутувати його якомога раніше. Наскільки я розумію, такий у нього план, і це має зіграти на руку Джошуа. Думаю, бій завершиться у третьому раунді. Я ставлю на Ф'юрі, але мене зовсім не здивує, якщо Джошуа сам відправить його в нокаут", – заявив Аллен.

Девід припустив, що Ей Джей втратив здатність тримати удар. На його думку, це він розгубив через тривалі перерви між поєдинками.

Двобій Ф'юрі – Джошуа відбудеться 11 грудня 2026 року у Кардіффі. Переможець зустрічі отримає спеціальний пояс Battle of Britain та титул WBA Super.

Протистояння пропустить батько Тайсона. Джон Ф'юрі боїться за здоров'я свого сина, який ризикує отримати фатальні травми.

Раніше Дерек Чісора зробив свій прогноз на британську дуель, а промоутер Едді Гірн висловився про те, чи реальний реванш у цьому протистоянні.