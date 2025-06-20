Молодан програв французу Баріко в 1/8 фіналу WBC Grand Prix

Український боксер середньої ваги Максим Молодан (8-1, 0 КО) не зміг пробитися у 1/4 фіналу WBC Grand Prix.

В 1/8 він одноголосним рішенням суддів програв представнику Франції Ефрему Баріко (12-0, 6 KO) – 59-55, 59-56 і 60-54.

Зазначається, що Молодан повинен був зустрітися із земляком Дмитром Рибалкою, однак організатори турніру змінили суперників.

У своєму першому поєдинку Максим Молодан здолав італійця Джованні Сарчіото, а Дмитро Рибалко переміг австралійця Джута Гранта.

Напередодні у чвертьфінал вийшов український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (14-0, 9 KO). Він вже дізнався свого наступного суперника.

Нагадаємо, в турнірі беруть участь боксери із 41 країни світу, які змагаються в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийшло 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні. Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.