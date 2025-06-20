Лозан технічним нокаутом переміг Басрана та вийшов у чвертьфінал WBC Grand Prix

Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (14-0, 9 KO) вийшов у чвертьфінал WBC Grand Prix.

В 1/8 він технічним нокаутом переміг представника Канади Еріка Басрана (8-1, 3 KO). Поєдинок завершився у третьому раунді, суперник українця тричі побував в нокдауні.

Нагадаємо, Данило Лозан у першому бою переміг узбека Камронбека Ешматова (10-2, 7 KO).

Також Максим Молодан здолав італійця Джованні Сарчіото, а Дмитро Рибалко переміг австралійця Джута Гранта. Свої другі бої вони проведуть пізніше.

Нагадаємо, в турнірі беруть участь боксери із 41 країни світу, які змагаються в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийшло 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні. Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.