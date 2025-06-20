Визначився суперник Лозана у чвертьфіналі WBC Grand Prix

Український боксер першої напівсередньої ваги Данило Лозан (14-0, 9 KO) вийшов у чвертьфінал WBC Grand Prix.

В 1/4 фіналу непереможний українець зустрінеться з представником Казахстану Санаталі Тольтаєвим (4-0, 2 KO), який у своєму бою рішенням суддів здолав філіппінця Джеральда Інто (12-1, 9 КО).

Бій відбудеться 15 або 16 серпня в Саудівській Аравії.

Нагадаємо, в 1/8 Лозан технічним нокаутом переміг представника Канади Еріка Басрана (8-1, 3 KO). Поєдинок завершився у третьому раунді, суперник українця тричі побував в нокдауні. А в першому бою на турнірі Лозан здолав узбека Камронбека Ешматова (10-2, 7 KO).

Також Максим Молодан здолав італійця Джованні Сарчіото, а Дмитро Рибалко переміг австралійця Джута Гранта. Свої бої 1/8 фіналу вони проведуть пізніше.

Нагадаємо, в турнірі беруть участь боксери із 41 країни світу, які змагаються в чотирьох вагових категоріях. Всього в ринг вийшло 128 спортсменів: по 32 учасники в кожному дивізіоні. Нещодавно Чемпіон розповідав про призові цього турніру.