Воррен: Сподіваюсь, Усик стримає своє слово

Володимир Максименко — 29 жовтня 2025, 07:06
Відомий промоутер Френк Воррен висловився про чутки, що у команді Усика незадоволені перспективою поєдинку з Фабіо Вордлі.

Представник британця поспілкувався з BoxNation.

"Стовідсотково, Усик – чудовий боксер та найкращий боєць свого покоління, який забрав усі пояси. Він робив усе, що від нього вимагали організації.
До цього він казав, що зустрінеться із переможцем. Я сподіваюсь, він дотримається свого слова. Це дуже важливий для нас бій, важливий для Великої Британії", – розповів Воррен.

Нагадаємо, Вордлі нокаутував Паркера в 11 раунді. Після перемоги Фабіо викликав Усика на бій.

У липні Олександр нокаутував британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) у пʼятому раунді та втретє став абсолютним чемпіоном світу. Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення. 

Раніше Воррен назвав потенційну дату та місце проведення поєдинку між Усиком та Вордлі.

