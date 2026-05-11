Воррен назвав умову для бою Ітуами за титул чемпіона світу

Промоутер Френк Воррен вважає, що перемога Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) у наступному поєдинку відкриє британцю шлях до бою за титул чемпіона світу.

Його слова передає The Ring.

"У нас там є кілька хлопців, і ми приймемо рішення через кілька тижнів", – відповів Воррен на запитання про наступного суперника для "Нового Майка Тайсона".

Також промоутер оцінив майбутнє боксера та його шанси побитися за титул чемпіона світу.

"Мозес боксуватиме за титул чемпіона світу наприкінці року – за умови, що переможе 8 серпня.На всі 100%. Він стане першим номером рейтингу WBC, враховуючи ситуацію Лоуренса Околі з допінгом, а також уже є першим номером у рейтингах WBA та WBO. Саме до цього ми його вели, і саме в такій позиції він зараз перебуває.

Ця внутрішня стійкість була в ньому ще з першого дня нашого знайомства. Він пройшов шлях від підлітка до чоловіка, подорослішав не лише фізично, а й психологічно. Це дуже врівноважений і розумний хлопець, який уміє мислити й добре висловлювати свої думки.

Якщо він продовжить рухатися тим шляхом, яким іде зараз, і досягне того рівня, який ми в ньому бачимо, то стане іконою британського спорту – не лише боксу, а британського спорту загалом. Він справді дуже розумний хлопець", – сказав Воррен.