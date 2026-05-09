Обрав справжнє пекло: Воррен розхвалив Дюбуа перед боєм з Вордлі

Сергій Шаховець — 9 травня 2026, 11:53
Фабіо Вордлі та Даніель Дюбуа
Британський промоутер Френк Воррен відзначив сміливість Даніеля Дюбуа та Фабіо Вордлі, які проведуть чемпіонський бій у Манчестері.

Про це він сказав під час пресконференції.

Воррен був вражений тим, що боксери погодилися на очний поєдинок, адже вони могли обрати собі легших суперників.

"Мене навіть здивувало, наскільки просто все склалося. Вордлі – чемпіон світу, непереможений, і одразу виходить на перший захист титулу проти Дюбуа. Більшість на його місці обрала б простішого суперника, але не він.

Дюбуа, у свою чергу, після поразки від Усика одразу повертається не в розминочний бій, а в справжнє пекло. Обидва сказали: саме цього вони хочуть. Це справжні бійці", – заявив Воррен.

Зазначимо, що Френк Воррен представляє інтереси обох боксерів – Дюбуа та Вордлі.

Нагадаємо, що бій Вордлі – Дюбуа відбудеться 9 травня у Манчестері. На кону стоятиме титул WBO у суперважкій вазі. Для Фабіо це буде перший захист чемпіонського поясу, від якого добровільно відмовився Олександр Усик.

Напередодні Вордлі та Дюбуа провели дуель поглядів. Після неї "Динаміт" не потиснув руку чинному чемпіону світу.

