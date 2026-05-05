Наступний бій Ітауми перенесуть через Джошуа

Повернення британського супертяжа Мозеса Ітауми (14-0, 12 КО) можуть відтермінувати на декілька днів.

Промоутер Френк Воррен підтвердив, що наступний бій "Нового Майка Тайсона" відбудеться 8 серпня цього року.

Хоча попередньо повідомлялося, що непереможений британець повинен був очолити вечір боксу, який запланований на 25 липня. Однак такі зміни у даті наступного поєдинку викликані через двобій Ентоні Джошуа, який того дня поб'ється проти албанця Крістіана Пренги в Ер-Ріяді.

Це буде перша битва для Ей Джея після смертельної ДТП, яка відбулась наприкінці 2025-го.

Мозес проведе бій на арені "О2" у Лондоні. 21-річний британський боксер вперше очолить боксерську подію у столиці Великої Британії.

Востаннє Ітаума виходив на ринг наприкінці березня 2026-го, коли яскраво нокаутував у п'ятому раунді Джермейна Франкліна.

Нагадаємо, що після своєї крайньої звитяги Мозес заявив, що хоче битись з Олександром Усиком. Проте українець пояснював, чому не має наміру проводити бій проти молодого британця.

Раніше Воррен розповідав, що хотів би організувати дуель Усик – Ітаума прямо зараз.