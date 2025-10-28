Команда Усика не в захваті від бою з Вордлі – джерело

Команда абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО) не в захваті від потенційного поєдинку проти британця Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО).

Про це розповів ведучий talkSPORT Джим Вайт, після спілкування з менеджером українця Егісом Клімасом щодо продовження кар’єри українцем.

"Усик має битися з Вордлі наступним або звільнити титул WBO. Команда Усика в особі Егіса Клімаса... Я говорив з менеджером Усика минулого вечора, він повернувся в США. Вони, з усією повагою, не надто в захваті від ідеї бою з Фабіо", – сказав Вайт.

Нагадаємо, напередодні Вордлі нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Очікувалося, що тріумфатор зустрічі мати право бути №1 серед претендентів на зустріч у ринзі з Усиком.

Українець свій останній бій провів у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном у гевівейті.