Новозеландець може забути про Усика. Вордлі нокаутом здолав Паркера
У Лондоні на "O2" арена відбувся бій між новозеландцем Джозефом Паркером (36-4, 24 KO) і англійцем Фабіо Вордлі (20-0-1, 10 KO).
Перемогу здобув Фабіо Вордлі нокаутом в 11 раунді.
Після першого раунду, де в кінцівці значно кращим був досвідченіший боксер, у другому Вордлі зумів кілька разів небезпечно поцілити. Наступні два раунди кращим був все- таки Джозеф.
У раунді №5 Вордлі пропустив лівий хук, а потім відразу правий у корпус. Фабіо старається контролювати джебом, а потім "бомбити", але успішно виходить дуже рідко.
Двобій дістався екватора – боксери важко дихають. У 8 раунді було видно, що Вордлі все більше шукає потужний удар чи хоча б розмін, але рефлекси Джозефа не підводять. Паркер явно не хоче йти в повномастшатбний слагфест.
Фаворит цього бою довів це в наступні три хвилини. Один із найслабший раундів від англійця. Схоже, перемогу йому гарантує лише нокаут.
І ось він шанс. Кінцівка раунду №10 повністю за Фабіо. Пройшло кілька аперкотів. Арена на ногах. Є шанси. Лише гонг врятував Джозефа від нокдауну.
Шок. Фабіо Вордлі нокаутує Джозефа Паркера. Він знову це зробив. У попередьному бою проти Джастіса Хуні англієць поступався за записками, але здобув перемогу нокаутом.
Бокс
Фабіо Вордлі (Англія) – Джозеф Паркер (Нова Зеландія) TКО11 (12)
Нагадаємо, переможець цього поєдинку має стати претендентом на бій проти абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика (24-0, 15 КО). Оскільки тепер володіє статусом тимчасового чемпіона світу за версіями WBO та WBA.
Свій попередній бій Джозеф провів 22 лютого поточного року, у 2 раунді достроково перемігши Мартіна Баколе. Вордлі 7 червня в 10 раунді нокаутував Джастіса Хуні.