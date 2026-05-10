У контракт є пункт про реванш: Воррен – про другий бій Дюбуа та Вордлі
Британський промоутер Френк Воррен прояснив ситуацію довкола можливого реваншу між чемпіоном WBO у надважкій вазі Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) та колишнім володарем титулу Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).
Слова засновника компанії "Queensberry Promotions" цитує Boxing News 24.
Видовищний поєдинок двох британців перевершив усі сподівання вболівальників, тому фанати хотіли б побачити продовження дуелі двох нокаутерів.
Воррен підтвердив, що в угоді на бій прописаний реванш, але на нього доведеться почекати.
"У контракті є пункт про реванш, але я не думаю, що він відбудеться найближчим часом. Їм обом ще певний час доведеться залишатися поза рингом. Думаю, щонайменше шість місяців", – сказав Воррен.
Промоутер припустив, що наступний бій залежатиме від інших поєдинків у надважкому дивізіоні.
"У найближчі кілька місяців відбудеться чимало боїв у надважкій вазі, і це визначить, куди ми рухатимемося", – додав Воррен.
Нагадаємо, що Даніель Дюбуа ефектно повернувся на ринг після поразки від Олександра Усика в 2025 році. У жорсткому поєдинку "Динаміт" переміг Фабіо Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді. Під час бою Дюбуа двічі побував у нокдауні.
За статистикою ударів Даніель переважав суперника, який стійко тримався попри численні травми на обличчі.