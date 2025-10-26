Хочу Усика: перший коментар Вордлі після сенсаційної перемоги над Паркером

Англійський боксер Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після перемоги над Джозефом Паркером (36-4, 24 KO) кинув виклик Олександру Усику (24-0, 15 КО).

Про це він заявив відразу після тріумфу над новозеландцем.

"Я маю сказати одне: Усик! Усик!

Я казав протягом усієї цієї підготовки, що ми обрали Джозефа Паркера, бо я вірю, що я маю бути на вершині, і я довів, що я на вершині.

Джозеф заслуговує на всю повагу від боксерської спільноти. Він ризикнув, коли не було потреби, і ми знали, що він нікуди швидко не дінеться", – сказав Фабіо.