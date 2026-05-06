Промоутер назвав непереможеного боксера, якого хотів би побачити у проміжному бою Джошуа

Промоутер Френк Воррен розповів, що хотів би побачити Мозеса Ітауму (14-0, 12 КО) наступним суперником Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО).

Його слова цитує DAZN.

Представник "Нового Майка Тайсона" переконаний, що Ітаума став би хорошим тестом для Ей Джея перед битвою проти Тайсона Ф'юрі.

"Джошуа незабаром проведе підготовчий бій проти того, з ким він буде битися. Я б дуже хотів, щоб він провів цей підготовчий бій проти Ітауми. Це був би чудовий підготовчий бій і хороший тест для нього", – сказав Воррен.

Нагадаємо, що у проміжному поєдинку Джошуа поб'ється проти 35-річного албанця Крістіана Пренги. Двобій запланований на 25 липня 2026 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Вибір такого опонента для британського супертяжа вже прокоментував його промоутер Едді Гірн.

У своїй останній зустрічі зірковий британець нокаутував шоумена Джека Пола у шостому раунді, а після потрапив у смертельну ДТП. Ентоні готується до протистояння у таборі Олександра Усика. До свого найближчого бою він готується із командою непереможеного українця.

Натомість саме через цей двобій Ентоні буде відтерміноване повернення у ринг Ітауми.