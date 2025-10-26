Українська правда
Воррен назавав дату і місце потенційного бою Усик – Вордлі

Руслан Травкін — 26 жовтня 2025, 10:09
Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен сподівається, що бій Усик – Вордлі можна буде провести в березні.

Слова Воррена передає Ringmagazine.com.

"Бій (між Усиком і Вордлі) був замовлений, тому зараз буде період переговорів. І якщо ми не зможемо досягти згоди, тоді буде проведено торги з грошовим призом. Я вірю, що ми досягнемо згоди.

Бій, звісно, ​​відбудеться не раніше наступного року. Думаю, десь у березні.

Я б дуже хотів, щоб це відбулося у Великій Британії, але для цього бою є лише два місця: або в Ер-Ріяді, або тут, у Лондоні, ось і все. Я б зробив це на стадіоні "Вемблі", і квитки були б розпродані.

Цей вечір показав, що він має велику привабливість (для фанатів – прим.), і вона буде ставати тільки більшою", – сказав Воррен.

Раніше Воррен підтвердив, що тепер Усик – це ціль для 30-річного англійця.

Нагадаємо, Вордлі нокаутував Паркера в 11 раунді. Після перемоги Фабіо викликав Усика на бій. Відеоогляд бою Вордлі – Паркер можна переглянути в цій новині.

Зазначимо, що Мозес Ітаума дав свою оцінку цьому поєдинку. Тайсон Ф'юрі засмучений поразкою Паркера.

