Воррен назавав дату і місце потенційного бою Усик – Вордлі

Голова промоутерської компанії Queensberry Promotions Френк Воррен сподівається, що бій Усик – Вордлі можна буде провести в березні.

Слова Воррена передає Ringmagazine.com.

"Бій (між Усиком і Вордлі) був замовлений, тому зараз буде період переговорів. І якщо ми не зможемо досягти згоди, тоді буде проведено торги з грошовим призом. Я вірю, що ми досягнемо згоди.

Бій, звісно, ​​відбудеться не раніше наступного року. Думаю, десь у березні.

Я б дуже хотів, щоб це відбулося у Великій Британії, але для цього бою є лише два місця: або в Ер-Ріяді, або тут, у Лондоні, ось і все. Я б зробив це на стадіоні "Вемблі", і квитки були б розпродані.

Цей вечір показав, що він має велику привабливість (для фанатів – прим.), і вона буде ставати тільки більшою", – сказав Воррен.