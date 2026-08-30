Це бокс, таке трапляється: Ф'юрі відреагував на поразку Ітауми

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) не впевнений, чи зможе Мозес Ітаума (14-1, 12 КО) оговтатися від своєї першої поразки від Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

Його слова передає Bloody Elbow.

Ф'юрі зазначив, що у рингу трапляється будь-що, проте відновлення молодого боксера після такого удару залишається під питанням

"Це бокс, таке трапляється. Чи зможе Ітаума повернутися після такої поразки? Не знаю. Побачимо", – сказав боксер.

Окрім цього, "Циганський король" висловився щодо можливого поєдинку проти 34-річного Філіпа Хрговича за титул IBF, чітко окресливши свою мотивацію

"Якщо гроші будуть нормальні — я битимуся з будь-ким", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді та завоював вакантний титул IBF у надважкій вазі.