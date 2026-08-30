Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Бокс

Це бокс, таке трапляється: Ф'юрі відреагував на поразку Ітауми

Олександр Булава — 30 серпня 2026, 14:44
Це бокс, таке трапляється: Ф'юрі відреагував на поразку Ітауми
Мозес Ітаума
Getty Images

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (36-2-1, 25 КО) не впевнений, чи зможе Мозес Ітаума (14-1, 12 КО) оговтатися від своєї першої поразки від Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

Його слова передає Bloody Elbow.

Ф'юрі зазначив, що у рингу трапляється будь-що, проте відновлення молодого боксера після такого удару залишається під питанням

"Це бокс, таке трапляється. Чи зможе Ітаума повернутися після такої поразки? Не знаю. Побачимо", – сказав боксер.

Окрім цього, "Циганський король" висловився щодо можливого поєдинку проти 34-річного Філіпа Хрговича за титул IBF, чітко окресливши свою мотивацію

"Якщо гроші будуть нормальні — я битимуся з будь-ким", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді та завоював вакантний титул IBF у надважкій вазі.

Тайсон Ф'юрі Мозес Енріко Ітаума Мозес Ітаума

Тайсон Ф'юрі

Відомий промоутер анонсував наступний бій Ф'юрі
Ітаума назвав найкращу пораду, яку отримав від Джошуа та Ф'юрі
Воррен впевнений, що бій Джошуа з Ф'юрі відбудеться у США
Чісора назвав Усика найкращим у трьох категоріях та обрав найсильнішого суперника
Промоутер Джошуа заговорив про порушення контракту битви з Ф'юрі

Останні новини