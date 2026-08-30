Кабаєл: Ітаумі потрібно було провести ще два-три бої

Чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) вважає, що 21-річний Мозес Ітаума (14-1, 12 КО) занадто рано прийняв бій проти досвідченого Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).

Про це він розповів у коментарі Ring Magazine.

"Коли я давав прогноз на цей бій, я дивився на форму бійців. Протягом останнього тижня, під час бійцівського тижня, я бачив, що Хргович був у дуже хорошій формі. І ви бачите результат — він дуже багато працював на тренуваннях перед боєм і переміг.

Я думаю, що для Мозеса важливий досвід. Хргович провів дуже багато боїв у своїй кар'єрі", – сказав боксер.