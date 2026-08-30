Кабаєл: Ітаумі потрібно було провести ще два-три бої
Чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (27-0, 19 КО) вважає, що 21-річний Мозес Ітаума (14-1, 12 КО) занадто рано прийняв бій проти досвідченого Філіпа Хрговича (21-1, 16 КО).
Про це він розповів у коментарі Ring Magazine.
"Коли я давав прогноз на цей бій, я дивився на форму бійців. Протягом останнього тижня, під час бійцівського тижня, я бачив, що Хргович був у дуже хорошій формі. І ви бачите результат — він дуже багато працював на тренуваннях перед боєм і переміг.
Я думаю, що для Мозеса важливий досвід. Хргович провів дуже багато боїв у своїй кар'єрі", – сказав боксер.
Кабаєл зазначив, що Мозес, попри поразку, здобув важливий урок.
"Я сказав своїй команді: подивимося, що вони покажуть після сьомого-восьмого раунду. Але ви бачите, це був дуже серйозний тест на досвід. В Ітауми ще не так багато боїв, він не має великого досвіду на професійному рівні", – зазначив Агіт.
Також німець вважає, що Ітаума зарано погодився на бій за титул.
"Думаю, йому потрібно було провести ще два-три бої... Безумовно, він повернеться. Обов'язково повернеться. Це лише один бій. Іноді ти виграєш, іноді програєш. Це бокс. Бажаю йому всього найкращого. Сподіваюся, він повернеться сильнішим. Сподіваюся, скоро побачу тебе, Мозесе. Вперед", – підсумував Кабаєл.
Нагадаємо, Хргович переміг Ітауму технічним нокаутом у дев'ятому раунді та завоював вакантний титул IBF у надважкій вазі.