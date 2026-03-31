Вордлі – про вплив Усика на Джошуа: Бути поруч із такою людиною – це реально важливо

Чемпіон світу за версією WBO у гевівейті Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) висловився про дружбу Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та Олександра Усика (24-0, 15 КО), які тренуються в одному таборі в Іспанії.

Його цитує Seconds Out.

За словами непереможеного британця, наразі Ей Джею потрібно поступово повернутись на свій рівень. Вордлі оцінив людські якості українця та його позитивний вплив на Джошуа.

"Знаючи Усика настільки, наскільки я його знаю, можу сказати, що він дуже позитивна людина і може дуже сильно підтримувати. І справа не лише в словах – це про його енергію, атмосферу, яку він створює навколо себе. Бути поруч із такою людиною – це реально важливо. Думаю, саме цього зараз Ей Джей дуже потребує в цей період свого життя. Тож усе, що йому допомагає – це добре", – заявив Фабіо.

Нагадаємо, що команда Усика готувала Ентоні до попереднього двобою проти Джейка Пола, у якому британець нокаутував шоумена у шостому раунді. Згодом стало відомо, що Пол-молодший може достроково завершити кар'єру боксера через важкі наслідки травм, отриманих в бою з Джошуа.

Джошуа повернувся до тренувань після смертельної ДТП, у яку потрапив наприкінці 2025 року. В аварії загинуло його двоє тренерів-друзів. Усик вже прокоментував нинішній стан Ей Джея та оцінив шанси британця стати абсолютним чемпіоном світу.

Відзначимо, що Ентоні вже приписують ймовірну битву з Ділліаном Вайтом, який дико розкритикував його дружбу з непереможеним українцем. Натомість Усик 23 травня 2026 року проведе бій проти Ріко Верховена.