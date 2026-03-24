Усик: Джошуа стане абсолютним чемпіоном світу

Український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) вважає, що Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) стане наступним абсолютним чемпіоном гевівейту.

Про це 39-річний спортсмен заявив в інтерв'ю ютуб-каналу Daily Mail Boxing.

"Я знаю, що Бог дає мені випробування і Ей Джею. Але якщо ми пройдемо ці випробування, то він скаже: "Добре, ти готовий, ти переходиш на наступний рівень". Я думаю, що те, що сталося між мною та Ей Джеєм, це був план Бога: "Добре, бій у 2021 році між Усиком та Джошуа, реванш у 2022 році, 2024-25 роки – Ентоні та Усик тренуються разом. 2026-27 роки – Ентоні абсолютний чемпіон. Хороша ідея. З допомогою Усика. О, чудово. Підписую", – сказав Усик.

На думку чемпіона світу, Джошуа зможе зібрати усі пояси дивізіону до 2027 року.

"Так, це можливо. Ей Джею, це можливо, ти станеш абсолютним чемпіоном. У 2027 році Ей Джей стане абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі. Так, це можливо", – заявив Усик.

Зазначимо, що Олександр Усик та Ентоні Джошуа двічі зустрічалися на рингу. У 2021 році український боксер переміг британця одноголосним рішенням суддів, забравши у нього пояси WBA, IBF, WBO та IBO.

У реванші, який відбувся у серпні 2022 року, Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів.

Нагадаємо, що Усик двічі ставав абсолютним чемпіоном у надважкому дивізіоні: у 2024 році після першого бою з Тайсоном Ф'юрі та у 2025-му, коли в реванші переміг Даніеля Дюбуа.