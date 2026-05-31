Усик показав зворушливий вечір із дружиною на узбережжі Іспанії: фото

Дружина чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика Катерина потішила підписників новою романтичною публікацією.

У своєму Instagram вона показала кадри із прогулянки іспанським узбережжям разом із чоловіком. На фото подружжя гуляє пляжем, тримаючись за руки, а також ніжно обіймається на тлі моря та вечірнього неба.

Для прогулянки Катерина обрала коротку чорну сукню, тоді як Олександр з'явився у чорній футболці та шортах.

Світлини швидко зібрали тисячі вподобань, а шанувальники засипали пару теплими коментарями, називаючи їх однією з найміцніших спортивних родин України.

Нагадаємо, кілька днів тому біля пірамід Гізи Усик здобув непросту перемогу над легендарним кікбоксером Ріко Верховеном. Українець пережив складний початок поєдинку, але в 11-му раунді зумів переламати хід бою та завершив справу технічним нокаутом.

Після бою дружина Олександра зворушливо підтримала чоловіка на ринзі.

Також Усик розповів світу, що в ніч бою Україна зазнала чергового масованого ракетного обстрілу з боку Росії.