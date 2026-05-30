В команді Усика розкрили план українського боксера на бій із Верховеном

Сергій Лапін висловився про битву Олександра Усика (25-0, 16 КО) з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном (1-1, 1 КО).

Його слова передає The Mirror.

Директор команди об'єднаного чемпіона світу оцінив непросту перемогу українця. Він розповів, який план мав чинний король надважкого дивізіону на бій.

"Все насправді було досить просто. Ніхто ніколи не казав, що це буде легка ніч. Остаточний результат – перемога нокаутом. Метою було виснажити дуже сильного та незвичного суперника, який постійно створював незручні кути та тиск. Кожен, хто справді розуміється на боксі, знає, як важко мати справу з незручним та неортодоксальним бійцем. Щодо суддівських записок, коментарів або наративу трансляції – усе це насправді не має значення.

Єдине, що має значення, так це остаточний результат. Кожен тренувальний табір на цьому рівні є важким, незалежно від того, з якого виду спорту походить твій суперник. Ми готувалися дуже серйозно, бо Ріко сильний, незручний і надзвичайно неортодоксальний. Багато людей недооцінили, наскільки складним може бути цей тип бою. У підсумку це перетворилося на чудове шоу. Фанати отримали емоції, напругу та видовищний нокаут", – сказав Лапін.