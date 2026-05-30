Може досягти успіху: Топурія – про шанси Усика в UFC

Чемпіон UFC у легкій вазі Ілія Топурія вважає, що чемпіон WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександр Усик (25-0, 16 КО) міг би мати успіх в змішаних єдиноборствах.

Про це він розповів в інтерв'ю ютуб-каналу DeepCut with VicBlends.

На думку грузинсько-іспанського бійця, в українця є шанси, щоб проявити себе в UFC.

"Те, як Усик рухається... Здається, у нього є і якась борцівська база. Ще й враховуючи його вагову категорію — він надважковаговик. Він просто монстр. Якщо він натренує хороший захист від тейкдаунів – а руки в нього вже є – так, він міг би досягти певного успіху в UFC", – підсумував Топурія.

Нагадаємо, напередодні Олександр Усик здобув гучну перемогу над нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном, нокаутувавши суперника в 11-му раунді.

Сам Топурія також готується до великого виклику. Вже 14 червня він проведе бій проти Джастіна Гейджі на турнірі UFC, який відбудеться у Білому домі.