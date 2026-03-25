Усик оцінив нинішній стан Джошуа після низки проведених спільних тренувань

Об'єднаний чемпіон світу Олександр Усик (24-0, 15 КО) висловився про Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO), оцінивши його ментальний і фізичний стан після травми та жахливої аварії наприкінці 2025 року.

Слова українця передає Daily Mail Boxing.

Чинний король надважкого дивізіону поділився загальною думкою про британця та розповів, зокрема, про спільні тренування з Ей Джеєм.

"Я знаю, що він дуже добра людина, добре вихований. І дуже працьовитий. Але також дуже розумний. Іноді ми робимо якусь нову вправу. Для мене це не вправа. Але для Ентоні це нова вправа. Але я дивлюсь, що Ентоні робить неправильно. Я кажу: "Гей, бро, зроби так, не швидко, може повільніше". Він просить показати і я це роблю. Один, два, три рази – він зрозумів. Так, він хороший хлопець", – сказав Усик.

Окремо Олександр висловився про ментальну та фізичну готовність Джошуа. На думку українця, він прогресує та є справжнім чемпіоном, попри відсутність поясів.

"Я думаю, йому стає краще. Бачу, що Ентоні добре тренується, але лікар каже: "Будь ласка, повільно, не квапся". Але фізично з ним усе добре, ментально думаю теж, бо ми говоримо кожного дня, ми тренуємось двічі на день – вранці та ввечері. Кожного дня ми спілкуємося. Слухай, я знаю, Ентоні – це чемпіон. Так, у нього зараз немає поясів, але для мене це не важливо. Чемпіон – це не завжди той, у кого є титули, а це людина, яка живе, працює, дивиться в майбутнє: "Я можу. Так, я можу. Я буду працювати та ніколи не здамся". Це життя кожного дня, кожної секунди", – сказав Усик.

Нагадаємо, що напередодні Джошуа вперше відвідав Україну. Він разом з Олександром Усиком, зокрема, був присутній на вечорі боксу Rising Stars від Usyk 17 Promotions.