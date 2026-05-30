У команді Усика пояснили суперечливу зупинку бою з Верховеном

Директор команди чемпіона світу WBC, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) Сергій Лапін оцінив зупинку бою українця проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена (1-1, 1 КО).

Його слова передає Sports Illustrated.

Суперечлива зупинка поєдинку на думку фахівця була вчасною. Адже подальший розвиток поєдинку міг нашкодити здоров'ю Ріко.

"Рефері виконав свою роботу і захистив здоров'я Ріко. Це був правильний і професійний момент для зупинки бою. Люди мають зрозуміти одне: на такому рівні навіть один зайвий удар може вплинути на все майбутнє бійця та на його здоров'я. Бій уже наближався до дуже важкого фіналу для Ріко. Якби рефері дозволив йому продовжитися, кінцівка могла б бути набагато жорстокішою та небезпечнішою", – підсумував Лапін.

Нагадаємо, що Олександр Усик переміг технічним нокаутом наприкінці 11 раунду. Він спочатку відправив нідерландця в нокдаун, а згодом почав його забивати в кутку рингу, через що рефері зупинив бій.

Без урахування тієї 3-хвилинки українець мінімально поступався на картках суддів. Один арбітр фіксував перемогу Ріко 96:94, а в інших двох була нічия 95:95.