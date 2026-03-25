Вайт – про дружбу Усика та Джошуа: Він просто поводиться як повія, продаючи себе то тут, то там

Британський боксер Ділліан Вайт (31-4, 21 КО) висловився про дружбу між Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) та Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Про це він розповів в інтерв'ю iFL TV.

Колишній "тимчасовий" чемпіон світу за версією WBC пояснив, чому вважає їх стосунки дивними.

"Тому що це божевілля, брате. Я хочу з ним битись, але не знаю. Це божевілля. Для мене це божевілля. Мабуть, це типу: "Якщо не можеш перемогти, то приєднайся до нього. Але Ей Джей занадто сильно змінює все. Ей Джей як непостійна жінка, брате. Він як жінка на одну ніч, яка постійно в пошуках. Цей хлопець ніколи не буває щасливим, але завжди щось шукає. Він ніколи не заспокоюється", – сказав Вайт.

На думку Ділліана, найкращим тренером Ентоні був Роберт Маккрекен. Вайт назвав цього наставника одним із найдосвідченіших тренерів та найскромнішою людиною, яку він зустрічав у боксі.

Британець порівняв Джошуа із повією, яка шукає найкращий варіант для себе.

"У цьому немає нічого поганого. Він може робити, що хоче, але він просто поводиться як повія, продаючи себе то тут, то там. Він забагато шукає", – заявив Вайт.

Джошуа повернувся до тренувань після смертельної ДТП, у яку потрапив наприкінці 2025 року. Ентоні тренується пліч-о-пліч із Усиком. Олександр прокоментував нинішній стан Ей Джея та оцінив шанси британця стати абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, що Джошуа та Вайт двічі зустрічались на рингу. У 2009-му Ділліан здобув перемогу в аматорах, а у 2015 році Ентоні взяв реванш вже у професіоналах. Вони могли знову вийти один проти одного у серпні 2023-го, але зустріч так і не відбулась.

Раніше повідомлялось, що промоутер Едді Гірн розповів про ймовірну битву Джошуа проти Вайта.