У нього сильний удар: Верховен – про бій з Усиком

Нідерландець Ріко Верховен (1-1, 1 КО в боксі) виділив силу удару чемпіона світу WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (25-0, 16 КО) після їх поєдинку в Єгипті.

Його цитує TalkSport.

"Усик дуже технічний та розумний боєць, і в нього хороша сила удару. Нічого божевільного, але в нього сильний удар. Він не найсильніший з тих, хто мене бив – це був Семмі Схілт. Він бив набагато жорсткіше, він був великим хлопцем з великою силою", – підсумував Верховен.

Нагадаємо, що Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді у Гізі. За секунду до закінчення трихвилинки суддя зупинив бій.

Цей момент не сподобався нідерландському кікбоксеру, який одразу після зустрічі подав протест щодо результату поєдинку. На його думку, суддя зарано визначив переможця бою. Упродовж зустрічі нідерландський кікбоксер мав незначну перевагу над Усиком, про що свідчили суддівські картки. Нідерландець досі чекає вибачень.

Одразу після поєдинку голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-аш Шейх заговорив про бажання організувати реванш.