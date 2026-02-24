Джейк Пол може достроково завершити кар'єру після нокауту від Джошуа

Боксерська кар'єра Джейка Пола (12-2, 7 KO) опинилася під великим питанням після ускладнень, пов'язаних з подвійним переломом щелепи, який він отримав у бою з Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO).

Про це повідомляє Boxingnewsonline.

Одразу після поєдинку епатажному ютуберу провели складну операцію на щелепі, поставивши дві титанові пластинки та видаливши кілька зубів. Згодом Полу довелося знову лягти на операційний стіл, оскільки з'явилися ускладнення: пластини та гвинти почали зміщуватися.

Переломи щелепи вважаються одними з найсерйозніших у боксі, окрім травм головного мозку. Процес відновлення вимагає суворого дотримання медичних рекомендацій, щоб забезпечити повне загоєння кістки навколо пластин та гвинтів. Також залишатимуться питання щодо майбутньої міцності переламаного місця.

Усі ці фактори можуть поставити хрест на подальшій боксерській кар'єрі Пола, який збирався завоювати один з чемпіонських титулів.

Нагадаємо, що після бою з Джошуа Пол отримав безстрокову медичну дискваліфікацію. Блогер-боксер зможе повернутися на ринг тільки після ретельного обстеження.

Тим часом з'явився новий претендент на бій з Полом. Американському шоумену кинув виклик 65-річний актор Жан-Клод Ван Дамм.