Шевченко несподівано завітав у тренувальний табір Усика та Джошуа

Софія Кулай — 31 березня 2026, 10:36
Шевченко несподівано завітав у тренувальний табір Усика та Джошуа
Усик разом із Шевченком та Джошуа
Президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко завітав у тренувальний табір Олександра Усика (24-0, 15 КО) та Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО) в Іспанії.

Відео, на яке потрапив володар "Золотого м'яча-2024", опублікував у своєму профілі в інстаграмі директор команди українського чемпіона Сергій Лапін.

Згодом колишній абсолют у гевівейті виклав спільне фото з Шевченком та Джошуа. Усик розповів про зустріч із очільником УАФ та припустив, що у майбутньому вони усіх троє можуть разом вийти на одне футбольне поле.

"Ми з Ентоні були щасливі зустрітись та поспілкуватись з легендою українського футболу Андрієм Шевченко. І хто знає… можливо, колись нам пощастить зіграти разом на справжньому футбольному полі", – написав Усик у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, що Олександр 23 травня цього року проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у Гізі (Єгипет). Натомість Джошуа нарешті відновив тренувальний процес, але його наступний суперник ще не визначений.

Ентоні вже приписують ймовірну битву з Ділліаном Вайтом, який дико розкритикував його дружбу з непереможеним українцем.

Раніше повідомлялось, що промоутер Едді Гірн розповів про можливу зустріч Джошуа проти жертви Мозеса Ітауми.

