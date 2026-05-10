Ексчемпіон світу оцінив результат бою Вордлі – Дюбуа: Став жертвою власної стійкості

Колишній чемпіон світу Річі Вудголл відреагував на перемогу нового чемпіона світу за версією WBO у гевівейті Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО) над Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Його слова передає BBC.

За його словами, протистояння двох британців моментами було важко дивитися. Вудголл наголосив на стійкості Фабіо, який витримав величезну кількість потужних ударів "Динаміта".

На думку Річі, Вордлі просто став жертвою власної стійкості.

"Часом на це було важко дивитися. Ми знаємо, наскільки міцний Вордлі. Перед початком ми завжди казали, що він, ймовірно, виходить проти найпотужнішого панчера у своїй кар'єрі. Я не можу повірити, які удари він витримав – він так і не впав на настил. З огляду на те, як він бився і як відновлювався у минулому – рефері дозволяли цьому тривати занадто довго. Фабіо став жертвою власної стійкості", – заявив ексчемпіон.

Нагадаємо, що початок поєдинку видався для Даніеля провальним. Дюбуа двічі побував у нокдаунах – у першій та третій трихвилинках. Однак у підсумку здобув перемогу технічним нокаутом, добряче розбивши обличчя супернику. За статистикою ударів "Динаміт" переважав Фабіо.

Після поєдинку відомий промоутер Френк Воррен прояснив ситуацію довкола можливого реваншу між цими боксерами з Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що шотландський тренер Біллі Нельсон розкритикував дії лікаря у протистоянні.