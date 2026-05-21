Усик: Вулична бійка Дюбуа та Вордлі завдала шкоди їхньому мозку

Руслан Травкін — 21 травня 2026, 02:17
Український боксер Олександр Усик (24-0, 15 КО) висловився про бій між Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) та Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО). Він вважає, що боксери влаштували вуличну бійку, яка позначиться на їхньому здоров'ї.

Про це Усик сказав у коментарі для DAZN.

"Звичайно, я дивився бій. Це вулична бійка. Вітаю Даніеля. Гарна робота. Новий чемпіон світу.

Але Фабіо... Де джеб? Фабіо, ну де він? Не було джебів. Можливо, один раз. Лише права рука, права рука, права рука. Друже, воно так не працює.

Дуже сильне підборіддя, але я думаю, що ця вулична бійка завдала хлопцям проблеми як для мозку, так і для здоров'я", – сказав Олександр.

9 травня "Динаміт" переміг технічним нокаутом в 11-му раунді, відібравши чемпіонський пояс за версією WBO у гевівейті, яким володів Фабіо. А вже 15 травня стало відомо про активацію реваншу зі сторони Вордлі. 

