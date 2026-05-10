Тренер Дюбуа – про перемогу над Вордлі після двох нокдаунів: Показав, який він воїн

Дон Чарльз, наставник новоспеченого чемпіона світу за версією WBO у гевівейті Даніеля Дюбуа (23-3, 22 КО), висловився про перемогу свого підопічного та нокдауни у бою проти Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Його слова передає BoxingScene.

Тренеру "Динаміта" бракувало слів, аби повноцінно прокоментувати успіх Даніеля.

"Я ще не "перетравив" те, що сталося. Я притомний. Я розумію, де я і що відбулося. Але я ще не почав по-справжньому усвідомлювати це. Це був найгірший початок, який тільки можна уявити. Найгірший старт для нас. Показав, який він воїн. Він піднявся. У рингу зійшлися два воїни, які хотіли перемогти. У мене немає слів. Справді немає", – заявив Чарльз.

Наставник британського супертяжа додав, що коли боксер перебуває у формі, то у нього набагато більше шансів на відновлення. Він відзначив потужність ударів Вордлі, наголосивши, що після його пострілів небагато бійців можуть підійнятись та продовжити битву, як це зробив Даніель.

Нагадаємо, що Дюбуа побував у нокдаунах у першій та третій трихвилинках. За статистикою ударів Даніель переважав суперника, який стійко тримався попри численні травми на обличчі.

