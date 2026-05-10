Домінація від претендента: статистика ударів Дюбуа – Вордлі

У Манчестері відбувся бій між Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) та Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО), який на поєдинок виходив у статусі чинного чемпіона світу за версією WBO у надважкій вазі.

Перемогу технічним нокаутом в 11 раунді здобув Дюбуа, хоч і побував у нокдаунах у 1 та 3 раундах.

Огляд бою Дюбуа – Вордлі

Даніель мав повну перевагу за всіма основними показниками. "Тріпл Ді" наніс більше точних ударів загалом (179-97), він був точнішим у джебах (92-57) і набагато ґрунтовнішим у силових (87-40).

Особливо відчутна його перевага після екватора зустрічі. Після 6 раунду Фабіо доніс лише 17 силових, а пропустив аж 37.

Статистика ударів Дюбуа – Вордлі

Нагадаємо, що Вордлі став чемпіоном світу після відмови від титулу Олександра Усика. Свій останній бій він провів 25 жовтня 2025 року, коли несподівано переміг новозеландця Джозефа Паркера.

Даніель Дюбуа востаннє виходив на ринг 19 липня 2025 року проти Усика. Тоді українець нокаутував британця у п'ятому раунді, вдруге ставши абсолютним чемпіоном світу в гевівейті.