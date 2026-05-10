Це вимагає розслідування: тренер обурився діями лікаря у бою Вордлі – Дюбуа

Шотландський тренер Біллі Нельсон розкритикував дії лікаря бою між Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) та Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Фахівець зробив відповідний пост у мережі Х.

Нельсон віддав належне обом боксерам, які влаштували на рингу в Манчестері яскраву рубку. Проте шотландець обурився діями лікаря поєдинку, який не зняв Вордлі на початку 10-го раунду.

"Який чудовий бій вчора ввечері провели Даніель і Фабіо. Чорт забирай, звернення до цього лікаря з приводу зупинки бою стовідсотково вимагає розслідування. Фабіо хитався після того, як встав із табуретки. Оплески обом чоловікам, насолоджуйтеся заслуженим відпочинком", – написав Нельсон.

Зазначимо, що Фабіо Вордлі двічі відправляв у нокдаун Даніеля Дюбуа. Проте згодом "Динаміт" перехопив ініціативу. В останніх раундах Фабіо ледве тримався на ногах та мав численні травми обличчя.

Нагадаємо, що у ніч на 10 травня Дюбуа переміг Вордлі технічним нокаутом в 11-му раунді та став новим чемпіоном WBO у надважкій вазі. Після поєдинку промоутер Френк Воррен оцінив можливість реваншу.