Більше не абсолютний чемпіон: Усик відмовився від титулу WBO
Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) відмовився від титулу WBO.
Про це повідомила Всесвітня боксерська організація.
Зазначається, що WBO отримала повідомлення від команди українського боксера, який вирішив звільнити пояс.
Зазначимо, що тимчасовим чемпіоном WBO є Фабіо Вордлі, який тепер має бути підвищений до повноцінного чемпіона.
"WBO вшановує його історичну кар'єру та називає це шанобливою паузою, а не прощанням", – йдеться у повідомленні.
Таким чином, Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу з боксу. Наразі українець продовжує володіти поясами IBF, WBA та WBC.
Напередоні промоутер Френк Воррен висловив думку, що найближчим часом Світова боксерська організація (WBO) санкціонує бій тимчасового чемпіона організації у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) проти абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 КО).