Більше не абсолютний чемпіон: Усик відмовився від титулу WBO

Олексій Мурзак — 17 листопада 2025, 22:05
Олександр Усик
Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) відмовився від титулу WBO.

Про це повідомила Всесвітня боксерська організація.

Зазначається, що WBO отримала повідомлення від команди українського боксера, який вирішив звільнити пояс.

Зазначимо, що тимчасовим чемпіоном WBO є Фабіо Вордлі, який тепер має бути підвищений до повноцінного чемпіона.

"WBO вшановує його історичну кар'єру та називає це шанобливою паузою, а не прощанням", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу з боксу. Наразі українець продовжує володіти поясами IBF, WBA та WBC.

Напередоні промоутер Френк Воррен висловив думку, що найближчим часом Світова боксерська організація (WBO) санкціонує бій тимчасового чемпіона організації у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) проти абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 КО).

