Більше не абсолютний чемпіон: Усик відмовився від титулу WBO

Чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24−0, 15 КО) відмовився від титулу WBO.

Про це повідомила Всесвітня боксерська організація.

Зазначається, що WBO отримала повідомлення від команди українського боксера, який вирішив звільнити пояс.

Oleksandr Usyk has relinquished the WBO Heavyweight Championship.



The WBO honors his historic career and calls this a respectful pause—not a farewell. pic.twitter.com/UL2AJYbRmd — WBO (@WorldBoxingOrg) November 17, 2025

Зазначимо, що тимчасовим чемпіоном WBO є Фабіо Вордлі, який тепер має бути підвищений до повноцінного чемпіона.

"WBO вшановує його історичну кар'єру та називає це шанобливою паузою, а не прощанням", – йдеться у повідомленні.

Таким чином, Усик втратив звання абсолютного чемпіона світу з боксу. Наразі українець продовжує володіти поясами IBF, WBA та WBC.

Напередоні промоутер Френк Воррен висловив думку, що найближчим часом Світова боксерська організація (WBO) санкціонує бій тимчасового чемпіона організації у надважкій вазі Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) проти абсолютного чемпіона Олександра Усика (24-0, 15 КО).