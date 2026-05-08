Битва за британський трон. Вордлі та Дюбуа зійдуться у "рубці" за мегафайт проти Усика

У суботу, 9 травня, спортивні прихильники нарешті зможуть насолодитися черговою битвою сучасного покоління британського боксу.

Даніель Дюбуа прагне відібрати чемпіонський пояс у "короля нокаутів" Фабіо Вордлі. Це не просто бій за титул – це битва двох різних філософій: залізної дисципліни та потужності Дюбуа проти непередбачуваності та вибухової енергії Вордлі.

Якщо перед деякими поєдинками експерти та аналітики рішенням більшості віддають свою перевагу якомусь конкретному бійцю, то тут їхні думки розділилися.

Хоча на папері фаворитом можна назвати "Динаміта", який за свою кар'єру боксував вже із багатьма небезпечними супертяжами, але Вордлі теж не збирається "падати обличчям у болото" у своєму першому захисті поясу.

Що на кону бою Вордлі – Дюбуа?

На кону протистояння стоятиме титул чемпіона світу за версією WBO у гевівейті, яким володіє Вордлі.

Цікаво, що Фабіо став його володарем, навіть не вийшовши у ринг. Чемпіонський титул він отримав через відмову від нього Олександра Усика.

Для Дюбуа це новий шанс повернути собі втрачену велич та звання чемпіона світу.

𝐈𝐍𝐓𝐄𝐍𝐒𝐄 face-off between Fabio Wardley and Daniel Dubois 🥶



Хто покаже бій?

Пряму трансляцію вечора боксу забезпечить стримінгова платформа DAZN.

Поєдинок у Манчестері транслюватиметься за системою Pay-Per-View (PPV), тобто для перегляду необхідно мати активну підписку на сервіс та окремо придбати доступ до бою. Орієнтовна вартість – 913 гривень.

Початок боксерського шоу не раніше 19:00 9 травня. А головний двобій вечора боксу Вордлі – Дюбуа розпочнеться не швидше 23:00 9 травня.

Битва одних із найпотужніших панчерів сучасної Великої Британії

Фабіо Вордлі – боксер, який відрізняється від класичної школи боксу. Його рухи у більшості моментів є непередбачуваними. Стиль Вордлі у ринзі можна назвати "атиповим".

Фабіо Вордлі

Вік: 31 рік

Зріст: 196 сантиметрів

Розмах рук: 198 сантиметрів

Статистика (перемоги-нічиї-поразки, кількість нокаутів): 20-0-1, 19 КО.

Кривдник Джозефа Паркера володіє раптовою вибуховістю у рингу. Він добре відчує запах "потрібного моменту". Британець може демонструвати пасивний бокс, намагаючись приспати суперника, а в одну секунду вмикається та відправляє опонентів у нокаут.

Недаремно на його рахунку аж 19 дострокових перемог.

Також ще однією сильною стороною Фабіо є його психологічна стійкість.

У своєму крайньому бою Вордлі здолав нокаутом в 11-му раунді Джозефа Паркера (25 жовтня 2025 року).

Даніель Дюбуа – класичний супертяж-руйнівник. Його сильна робота джебом виділяється у сучасному боксі.

Даніель Дюбуа

Вік: 28 років

Зріст: 196 сантиметрів

Розмах рук: 198 сантиметрів

Прізвисько: "Динаміт"

Статистика (перемоги-нічиї-поразки, кількість нокаутів): 22-3-0, 21 КО.

У свої 28 років "Динаміт" вже має пристойний досвід виступів у великих боях. Даніель двічі бився з Усиком, хоча й програвав нокаутами українцю, боксував проти Філіпа Хрговича, Ентоні Джошуа Кевіна Лерена, Джо Джойса та інших.

Тому Дюбуа точно не зламається під шаленим тиском, він вміє тримати удар та значно додав у витривалості.

Даніель востаннє проводив офіційний бій 19 липня 2025-го, коли якраз вдруге програв Усику.

Вордлі може закрутити голову Дюбуа та брудний стиль від "Динаміта"

Фабіо здатен завдати поразки супернику, якщо постійно змінюватиме дистанцію та кути атак. Буде діяти у стилі Усика, який швидко пересувається рингом, демонструючи потужну роботу рук. Такий стиль боксу може заплутати Даніеля та збити його з поставленого плану.

Також непоганий варіант, якщо Вордлі затягне Дюбуа у чемпіонські раунди, де Даніель опиниться у програшній ситуації. "Динаміт" схильний до психологічного виснаження.

Вордлі – Дюбуа

Як Дюбуа може відібрати титул Вордлі? Завдяки грубому та брудному бою. Фанати боксу добре пам'ятають його удар нижче пояса Усика у першому очному бою.

Для перемоги Даніелю не можна давати Фабіо зближувати дистанцію, де у ближньому бою Вордлі відчуває себе "наче риба у воді". Ключ до звитяги для Дюбуа є його дисципліна та робота корпусом.

Усик дав додаткову мотивацію

Ще раніше Усик включив бій проти переможця пари Вордлі – Дюбуа до трійки бажаних поєдинків, які хоче провести до відходу на пенсію.

Цей момент додає мотивації обом британцям. Особливо, це стосується Фабіо, який так і не отримав двобою проти непереможеного українця ще декілька місяців тому.

Даніель вже висловився про можливу трилогію з Олександром.

"Я не дивлюся далі бою з Вордлі. Це найбільший бій для мене. А потім ми вирішимо, з ким будемо битися далі", – відповів британець.

Раніше ймовірний третій двобій Усик – Дюбуа оцінив Дон Чарльз, тренер Даніеля. Британський супертяж додав, що він сам вирішуватиме, що робити далі.

"Ми вирішили, що ніхто не буде диктувати нам, що робити. Ми сядемо і вирішимо, але спочатку треба виграти цей бій", – сказав "Динаміт".

Даніеля двічі програв нокаутом українцю. 26 серпня 2023 року у польському Вроцлаві Олександр нокаутував британця у 9-му раунді, а 19 липня 2025-го на лондонському "Вемблі" – у 5-й трихвилинці.

Цікаво, що Вордлі напередодні несподівано звернувся до Тайсона Ф'юрі та Усика. Він переконаний, що йому вдасться здолати найближчого суперника, тоді може претендувати на двобій проти "Циганського короля" чи Олександра.

Вордлі з Усиком

"Якщо я виграю в Даніеля, то ми розуміємо, як розвиватиметься ситуація, особливо з огляду на можливий третій бій Ф'юрі та Усика. З Ей Джеєм інша ситуація, ми розуміємо, що з ним відбувається. Але якщо я виграю в Дюбуа і збережу свій титул чемпіона світу, то, якщо ви хочете організувати бій Усик – Ф'юрі, ви захочете додати ще одну родзинку. Це має бути ще один титул чемпіона світу. Тож спробуйте забрати його у мене", – сказав Фабіо.

Думки про бій від українських боксерів

Цікаво, що в ексклюзивних коментарях для "Чемпіона" Олександра Гриців та Владислав Сіренко розділились у своїх думках.

Гриців доволі рівно дає шанси на перемогу обом боксерам, але особисто більше схиляється до звитяги "Динаміта".

"Для мене це бій 50 на 50, але внутрішньо більше схиляюся до перемоги Дюбуа. У будь-якому випадку буде дуже цікавий поєдинок, обов'язково дивитимусь", – сказав Олександр.

Тоді як Сіренко робить ставку на володаря поясу WBO.

"Дуже конкурентний поєдинок. Схиляюся до перемоги Вордлі, але у гевівейті один удар вирішує все, тому шанси є у кожного", – відповів Владислав.

Хто фаворит на думку букмекерів?

Експерти віддають невелику перевагу чинному чемпіону світу. Не виключено, що боксери не пройдуть усю дистанцію та завершать двобій достроково – орієнтовно у 7-8 раундах.

Якщо ж бійці відбоксують усі 12 раундів, то тут шанси на перемогу за очками суддів у Дюбуа та Вордлі будуть рівні.

Букмекери схиляються до того, що уболівальники побачать нокдаун від когось із суперників (кількість: менше 1,5).