Це як протистояння Ліги 1 та Ліги чемпіонів: Ф'юрі зізнався, чи зацікавлений у бою за пояс WBO

Тайсон Ф'юрі (35-2-1, 24 КО) розповів, чи планує битись із володарем титулу WBO Даніелем Дюбуа (23-3, 22 КО) або Фабіо Вордлі (20-1-1, 19 КО).

Його слова передає FurociTV.

"Циганський король" заявив, що йому це не цікаво. Він у притаманному собі стилі пояснив свою позицію.

"Це як протистояння Ліги 1 та Ліги чемпіонів. Хоча вони мали хороший бій, але ми бачили, що відбувається, коли Дюбуа виходить до Прем'єр-ліги. Вони мене не особливо цікавлять, тому що це не великі бої. Для мене великі поєдинки – це Тайсон Ф'юрі проти того, з ким він хоче битися, Тайсон Фьюрі проти Усика чи Джошуа. Це не Вордлі та Дюбуа. Я не збираюся збиватися зі свого шляху та битися з Дюбуа за гонорар, який в 10 разів менший. Розумієте, про що я? У моєму віці мені потрібно отримати максимум з того, що я можу заробити, поки є можливість, тому що через кілька років після завершення кар'єри у мене можуть закінчитись гроші", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що 9 травня Даніель Дюбуа здолав Фабіо Вордлі технічним нокаутом в 11 раунді. У їхніх контрактах був прописаний пункт про реванш й ексчемпіон вже активував його.

Раніше "Циганський король" розповів, з ким хоче битись після поєдинку з Ентоні Джошуа. Він заявив, що націлений на трилогію з Олександром Усиком.