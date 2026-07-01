Сіренко проведе бій проти Отто Валліна – інсайдер

Український супертяж Владислав Сіренко (22–1, 19 КО) проведе свій наступний поєдинок проти шведського боксера Отто Валліна (28–3, 16 КО).

Про це повідомив авторитетний інсайдер Ден Рафаель.

10-раундовий бій стане головною подією прелімів вечора боксу Zuffa Boxing 09, який відбудеться 26 липня у театрі "Infosys" на арені "Медісон-сквер-гарден" у Нью-Йорку.

Для Сіренка це буде перший вихід у ринг після поразки від Соломона Дакреса. У липні 2025 року українець поступився британцю одноголосним рішенням суддів, зазнавши першої невдачі у професійній кар'єрі.

Валлін свій останній поєдинок провів у листопаді минулого року, коли достроково переміг американця Кріса Томаса, нокаутувавши його вже у другому раунді. Перед цим, у лютому 2025 року, швед програв Дереку Чісорі одностайним рішенням суддів, після чого навіть допускав можливість завершення професійної кар'єри.

Раніше повідомлялося, що Владислав Сіренко та Отто Валлін підписали контракти з промоутерською компанією Zuffa Boxing.