Український супертяж оцінив перспективи Ломаченка тріумфально повернутись у бокс

Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) поділився думками щодо можливого повернення на ринг ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (18-3, 12 КО).

Український супертяж вважає, що такий розвиток подій є цілком реальним. Він розповів, чи вірить в успішний камбек у бокс свого земляка.

"Буде надзвичайно цікаво подивитися на його виступи після такої паузи. Думаю, бокс його ще просто не відпустив. Цілком можливо, що пауза у два роки пішла йому на користь. Після гарного відпочинку ми можемо побачити бійця, повного сил, енергії та спортивного голоду. З його унікальним талантом, колосальним досвідом і самовіддачею на тренуваннях він має вагомі шанси в поєдинку з будь-яким суперником. Упевнений, що йому під силу знову завоювати чемпіонський пояс і замахнутися на звання абсолюта", – сказав Сіренко.

Зазначимо, що після появи інформації про ймовірний камбек Василя Ломаченка в бокс найчастіше його потенційним суперником називають чемпіона в першій напівлегкій вазі Емануеля Наваррете (40-2-1, 33 КО). Українець може розділити ринг з ним або провести проміжний бій із непереможеним філіппінцем.

Востаннє представник України проводив офіційний поєдинок у травні 2024 року, коли здолав Джорджа Камбососа в битві за пояс IBF. Після перемоги він вів перемовини щодо організації бою проти Джервонти Девіса, але через проблеми зі спиною був змушений оголосити про завершення кар'єри в червні 2025 року.