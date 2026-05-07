Сіренко – про доєднання до Zuffa Boxing та повернення у ринг: Виступи раз на рік пригнічують

Український боксер Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) в ексклюзивному коментарі "Чемпіону" висловився про своє доєднання до промоутерської компанії Zuffa Boxing.

Боєць розповів, що стало причиною такого рішення.

"Головна причина зміни – це прагнення бути активним. Виступи раз на рік пригнічують, а я хочу боксувати часто і на високому рівні. Вірю, що з Zuffa Boxing ми це реалізуємо", – відповів Владислав.

Відзначимо, що Сіренко є не першим українським боксером, який став частиною цього промоушену. Майже водночас із Владиславом до Zuffa Boxing приєднався Сергій Дерев'янченко.

Ще раніше контракт із промоутерською компанією підписали Сергій Богачук та Олександр Гвоздик, які вже навіть встигли дебютувати під новим промоушеном.

2 лютого Богачук за роздільним рішенням суддів переміг росіянина Раджаба Бутаєва, а Гвоздик програв нокаутом Радівоє Калайджичу.

Сіренко запевнив, що не радився із українськими колегами по рингу перед підписанням угоди.

"З колегами не радився. Це було моє свідоме рішення та новий крок для кар'єри", – сказав Владислав.

Зазначимо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.

Також Сіренко анонсував свій наступний бій.

"Повернення плануємо вже цього літа. Зараз я повністю зосереджений на тренуваннях", – заявив боксер.

Востаннє українець боксував ще 19 липня 2025 року. У тому поєдинку Владислав програв британцю Соломону Дакресу, зазнавши своєї дебютної поразки на профі-рингу.