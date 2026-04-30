Ще один український боксер доєднався до Zuffa Boxing

Сіренко в бою проти Декреса

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко приєднався до промоутерської компанії Zuffa Boxing.

Про це спортсмен повідомив у себе в Інстаграм.

Владислав Сіренко, який має у своєму списку 22 перемоги, з яких 19 здобуті нокаутом, та лише одну поразку, продовжує розширювати співпрацю з провідними світовими організаціями.

Нагадаємо, що влітку 2024 року український боксер підписав контракт із компанією Queensberry, очолюваною британським промоутером Френком Ворреном.

Раніше до Zuffa Boxing приєдналися українські боксери Сергій Богачук, Олександр Гвоздик та Сергій Дерев'яченко.

Зазначимо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.