Закрив поразку від Чісори: Валлін здобув перемогу ефектним нокаутом

Шведський надважковаговик Отто Валлін (28-3, 16 КО) здобув перемогу над американцем Крісом Томасом (15-3-2, 10 КО).

Поєдинок відбувся у "Tropicana Hotel & Casino" в Атлантик-Сіті, США та завершився достроковою перемогою шведа. У другому раунді Валлін лівим хуком відправив суперника на канвас.

Томас не зміг піднятися на ноги, тому рефері завершив бій.

The feared Swedish heavyweight puncher Otto Wallin (28-3) 🇸🇪 stops another opponent, forcing Chris Thomas (15-3-2) 🇺🇸 to retire in the second round in Atlantic City, USA.

Moses Itauma, Agit Kabayel, Fabio Wardley - you're next! pic.twitter.com/qem1selBcG — Permante (@PermantexG) November 8, 2025

Нагадаємо, Валлін до цього свій останній бій провів у лютому, коли без шансів поступився 41-річному Дереку Чісорі. Після цього поєдинку швед обдумував завершення професійної кар'єри, проте передумав.