Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Закрив поразку від Чісори: Валлін здобув перемогу ефектним нокаутом

Олександр Булава — 8 листопада 2025, 20:43
Закрив поразку від Чісори: Валлін здобув перемогу ефектним нокаутом
Отто Валлін
Instagram

Шведський надважковаговик Отто Валлін (28-3, 16 КО) здобув перемогу над американцем Крісом Томасом (15-3-2, 10 КО).

Поєдинок відбувся у "Tropicana Hotel & Casino" в Атлантик-Сіті, США та завершився достроковою перемогою шведа. У другому раунді Валлін лівим хуком відправив суперника на канвас.

Томас не зміг піднятися на ноги, тому рефері завершив бій.

Нагадаємо, Валлін до цього свій останній бій провів у лютому, коли без шансів поступився 41-річному Дереку Чісорі. Після цього поєдинку швед обдумував завершення професійної кар'єри, проте передумав.

Отто Валлін

Отто Валлін

Валлін наступний бій проведе у США
Бився з Ф'юрі та Джошуа: Воррен натякнув, що Ітаума може провести поєдинок із зірковим європейцем
Валлін обдумував завершення кар'єри після поразки від Чісори
Відомий промоутер назвав умову, за якої Чісора завершить кар'єру
Він навіть не старався: колишній чемпіон світу дав оцінку бою Чісора – Валлін

Останні новини