Закрив поразку від Чісори: Валлін здобув перемогу ефектним нокаутом
Отто Валлін
Шведський надважковаговик Отто Валлін (28-3, 16 КО) здобув перемогу над американцем Крісом Томасом (15-3-2, 10 КО).
Поєдинок відбувся у "Tropicana Hotel & Casino" в Атлантик-Сіті, США та завершився достроковою перемогою шведа. У другому раунді Валлін лівим хуком відправив суперника на канвас.
Томас не зміг піднятися на ноги, тому рефері завершив бій.
Нагадаємо, Валлін до цього свій останній бій провів у лютому, коли без шансів поступився 41-річному Дереку Чісорі. Після цього поєдинку швед обдумував завершення професійної кар'єри, проте передумав.