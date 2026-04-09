Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Валлін підписав контракт з Zuffa Boxing

Олександр Булава — 9 квітня 2026, 22:07
Отто Валлін
Instagram

Шведський надважковаговик Отто Валлін (28-3, 16 КО) підписав контракт з Zuffa Boxing.

Про це боксер повідомив в Інстаграм.

"Я дуже радий підписати контракт з ZuffaBoxing. На нас чекають великі речі", – розповів Валлін.

Нагадаємо, у листопаді Валлін здобув перемогу над американцем Крісом Томасом (15-3-2, 10 КО).

До цього він свій останній бій провів у лютому 2025-го, коли без шансів поступився Дереку Чісорі. Після цього поєдинку швед обдумував завершення професійної кар'єри, проте передумав.

Нагадаємо, що Zuffa Boxing є спільним проєктом, який створений TKO Boxing Promotions та Sela. До керівництва входять Дейна Вайт, голова Генерального управління з питань дозвілля Королівства Саудівська Аравія Туркі Аль аш-Шейх, генеральний директор і CEO Sela доктор Ракан Алхарті та президент WWE Нік Хан.

Останні новини