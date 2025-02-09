Два нокдауни, безліч оверхендів та постійний тиск: огляд бою Чісора – Валлін

41-річний надважковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) сенсаційно здолав Отто Валліна (27-3, 15 КО).

Британець із першого раунду почав захоплювати центр рингу і наносити небезпечні оверхенд-удари. Іноді вони добре проходили. Валлін у свою чергу старався контрпанчити.

Особливо чудово показали себе боксери у 8 рауні. У 9 раунді Чісора зумів відправити опонента в нокдаун. На останніх секундах поєдинку британець знову змусив Отто впасти на настіл рингу.

Дерек Чісора (Велика Британія) – Отто Валлін (Швеція) UD 12 (117:109, 114:112, 116:110)

Нагадаємо, Чісора свій попередній бій провів наприкінці липня, в якому він несподівано переміг Джойса одноголосним рішенням суддів. Тоді британець заявляв, що для нього це був останній бій у професійній кар'єрі.

34-річний Валлін востаннє виходив на ринг у липні, коли переміг Онореде Ехвареме.

Завдяки перемозі Чісора піднявся на другу позицію у рейтингу IBF. Ймовірно, він зможе розглядатися як головний претендент на поєдинок за цей титул, яким наразі володіє Даніель Дюбуа.