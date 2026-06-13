Це протистояння Мессі та Роналду: український супертяж назвав свого фаворита на ЧС-2026
Владислав Сіренко
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Владислав Сіренко (22-1, 19 КО) поділився очікуваннями від чемпіонату світу з футболу, який стартував 11 червня.
Його слова передає LucckyPunch.
Український боксер заявив, що для нього цей турнір цікавий протистоянням двох найкращих футболістів сучасності. Він хотів би побачити у фіналі збірні Аргентини та Португалії, назвавши свого фаворита.
"Для мене цей чемпіонат світу – це протистояння Мессі та Роналду. Останній Мундіаль для цих легенд. Хотів би побачити їх у фіналі та перемогу Португалії", – сказав Сіренко.
Зазначимо, що раніше прогноз на ЧС-2026 зробив Сауль Альварес. Легендарний мексиканець також буде підтримувати зіркового футболіста на цьому турнірі.
Перший матч на Мундіалі команди Мессі та Роналду проведуть 17 червня. Аргентина зустрінеться з Алжиром (4:00), а Португалії протистоятиме ДР Конго (20:00).