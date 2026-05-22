Верховен пригадав спаринги з Ф'юрі: Я отримав два фінгали під очима і був шокований

Ріко Верховен (1-0, 1 КО) пригадав тренування та спаринги з колишнім чемпіоном світу з боксу Тайсоном Ф'юрі (35-2-1, 24 КО).

Його слова передає ESPN.

Такий досвід нідерландський кікбоксер здобув, коли ще не був чемпіоном. Тоді "Циганський король" проводив тренувальний табір у Нідерландах, де готувався до поєдинку проти Девіда Хея, який так і не відбувся.

"Знайти хороших партнерів завжди було головним болем, а я завжди хотів підтягнути свій бокс, тому, коли почув, що приїхав цей величезний боксер, сказав: "Вперед". Ми поспарингували... Я отримав два фінгали під очима і був шокований, взагалі не зрозумів, що сталося. Але я подумав: "Це саме те, що мені потрібно, я хочу ставати кращим". Я продовжував, проводив по 10 або 12 раундів із Тайсоном Ф'юрі й прогресував. Я пройшов шлях від просто спаринг-партнера до повноцінного партнера по тренуваннях, і Пітер Ф'юрі приділяв мені час, щоб зробити мене кращим – адже чим сильнішим ставав я, тим краще це було для всіх у таборі", – розповів Ріко.

Із того часу Верховен почав працювати з Пітером Ф'юрі, який є частиною його табору протягом останніх 15 років. Водночас Ріко наголосив, що бокс був додатком, щоб стати кращим, зрозуміти рух та дистанцію.

Наставник нідерландського кікбоксера вже оцінив найближчий двобій свого підопічного проти Усика.

Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня 2026 року у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала битву, а її переможець отримає унікальний пояс від Світової боксерської ради.

Напередодні офіційних заходів Усик запевняв, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.

У п'ятницю, 22 травня, на боксерів чекає церемонія зважування.